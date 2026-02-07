Der Druck steigt! Wenn zwei Favoritinnen um einen Platz kämpfenJetzt kostenlos streamen
Road to Miss Germany Presented by Cupra
Folge 3: Der Druck steigt! Wenn zwei Favoritinnen um einen Platz kämpfen
25 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 6
Die Roadshow läuft auf Hochtouren und die Spannung steigt. Die Entscheidung liegt bei einem Duo aus thematischer Expertin und ehemaliger Segmentgewinnerin. Auch Jurymitglied Lucy, einst selbst Finalistin, steht vor einer schweren Wahl. Die Luft knistert, denn jetzt gibt es kein Zurück mehr. Für wen entscheidet sich die Jury, wenn zwei Favoritinnen um nur einen einzigen Platz kämpfen?
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