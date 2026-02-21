Mastermind Camp Kroatien: Wer überzeugt und schafft es in die Top 12?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 7: Mastermind Camp Kroatien: Wer überzeugt und schafft es in die Top 12?
26 Min.Folge vom 21.02.2026Ab 6
Die Top 18 begeben sich auf eine Reise nach Kroatien. Beim Zwischenstopp in München erwartet die Frauen eine Überraschung. Im Mastermind Camp in Kroatien warten Challenges und Überraschungen auf die Frauen. Zwischen Fotoshootings und Speaker-Training, das für Nervosität sorgt, geht es um alles. Wer beweist Stärke, schnappt sich den Jury-Pick und ist sicher in der Top Zwölf?
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