Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Auf den richtigen Zug springen

SAT.1Staffel 2Folge 13
Auf den richtigen Zug springen

Auf den richtigen Zug springen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 13: Auf den richtigen Zug springen

22 Min.Ab 12

Die 24-jährige Studentin Lilli steht vor der Entscheidung ihres Lebens - soll sie bei dem erfolgreichen Immobilienmakler Raffael bleiben, mit dem sie seit zwei Jahren liiert ist? Oder soll sie sich auf den Fremden einlassen, mit dem sie einen romantischen Abend verbracht hat? Beide Männer buhlen mehr denn je um die Gunst der attraktiven Studentin. Doch als Lilli sich endlich für einen der beiden Männer entscheidet, ist der Zug ins vermeintliche Glück bereits abgefahren ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

