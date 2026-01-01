Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Gewalt ist nie privat

SAT.1Staffel 2Folge 8
Gewalt ist nie privat

Gewalt ist nie privatJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 8: Gewalt ist nie privat

23 Min.Ab 12

Die 32-jährige Anne Lauer ist auf den ersten Blick eine glückliche Hausfrau und Mutter einer 8-jährigen Tochter. Doch in ihren vier Wänden durchlebt die Ehefrau die Hölle: Wenn ihr Mann Jens von der Arbeit nach Hause kommt, wird er zum Monster. Anne hat Angst vor ihm. Angst davor, Fehler zu begehen, für die er sie fürchterlich bestraft! Als sich endlich eine besorgte Nachbarin einmischt, eskaliert die Situation und Anne steht vor einer folgenschweren Entscheidung ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

