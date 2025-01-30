Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 12: Vom Falschen geschwängert
23 Min.Ab 12
Natalie Schönecks Traum ist wahr geworden: Nach ihrer Trennung von Assistenzarzt Jan und zwei Monaten voller Tränen sind beide wieder ein Paar und glücklicher denn je. Ein romantischer Heiratsantrag macht Natalies Glück perfekt. Doch dann die Nachricht, die alles verändert: Die 27-jährige Steuerfachangestellte ist schwanger! Der Vater ist jedoch nicht ihr Verlobter, sondern ein Arbeitskollege, mit dem sie einen One-Night-Stand auf der letzten Betriebsfeier hatte ...
