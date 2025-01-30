Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Vom Falschen geschwängert

SAT.1Staffel 2Folge 12
Vom Falschen geschwängert

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 12: Vom Falschen geschwängert

23 Min.Ab 12

Natalie Schönecks Traum ist wahr geworden: Nach ihrer Trennung von Assistenzarzt Jan und zwei Monaten voller Tränen sind beide wieder ein Paar und glücklicher denn je. Ein romantischer Heiratsantrag macht Natalies Glück perfekt. Doch dann die Nachricht, die alles verändert: Die 27-jährige Steuerfachangestellte ist schwanger! Der Vater ist jedoch nicht ihr Verlobter, sondern ein Arbeitskollege, mit dem sie einen One-Night-Stand auf der letzten Betriebsfeier hatte ...

