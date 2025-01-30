Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 2Folge 17
Folge 17: Road Trip

23 Min.Ab 12

Luisa ist 18 Jahre alt und hat die Schnauze voll vom Pauken! Und auch von ihrem alleinerziehenden Vater fühlt sie sich missverstanden. Um dem Kleinstadtmief zu entkommen, sieht sie nur noch einen Ausweg: Paris. Dort lebt ihre Mutter - ihr größtes Vorbild. Luisa entschließt sich nach Frankreich zu trampen und steigt als Anhalterin zu einem Fernfahrer in den LKW. Was als angenehmer Road Trip beginnt, wird für die Schulabbrecherin zum lebensbedrohlichen Horrortrip ...

