Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Hunde, die bellen

SAT.1Staffel 2Folge 14
Hunde, die bellen

Hunde, die bellenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 14: Hunde, die bellen

23 Min.Ab 12

Verängstigt, schüchtern und introvertiert - von der einst so lebensfrohen Hanna ist nichts mehr übrig geblieben. Die 31-jährige Krankenschwester ist traumatisiert. Vor zwei Jahren wurde sie von einem Kampfhund angegriffen und schwer verletzt. Seitdem hat sie panische Angst vor Hunden, jedes Bellen versetzt Hanna in Angst und Schrecken. Als plötzlich ein Menschenleben auf dem Spiel steht, findet sich Hanna in ihrem schlimmsten Albtraum wieder ...

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

