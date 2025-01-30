Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 18: Ewige Jugend
22 Min.Ab 12
Die 45-jährige Claudia Jürgens leidet massiv unter ihren Alterserscheinungen. Nachdem ihr Mann sie wegen einer Jüngeren verlassen hat, gibt es für Claudia nur noch einen Gedanken: Sie muss wieder jung und straff aussehen. Für ihren Traum von der ewigen Jugend ist Claudia zu riskanten Schönheits-OPs bereit. Doch aus Sparzwang lässt sie sich auf einen unseriösen Schönheitschirurgen ein. Das hat nicht nur für die 45-Jährige dramatische Folgen ...
