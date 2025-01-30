Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 5: Falsche Entscheidung
22 Min.Ab 12
Bei einem Wohnungsbrand verliert die 25-jährige Reinigungskraft Sarah Wieland ihren Ehemann, Sohn Maddox erleidet schwere Verbrennungen. Die nun alleinerziehende Mutter kämpft Tag für Tag um ihre Existenz, doch das Geld für die lebenswichtige Hauttransplantation ihres 2-jährigen Sohnes fehlt. In ihrer Verzweiflung bittet sie den Schönheitschirurgen Dr. Arno Seeberg Maddox kostenlos zu operieren. Der stimmt zu, verlangt als Gegenleistung jedoch Sex.
