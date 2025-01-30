Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Au-pair in Not

SAT.1Staffel 2Folge 6
Au-pair in Not

Au-pair in NotJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 6: Au-pair in Not

23 Min.Ab 12

Die 21-jährige Russin Alisa Petrova will in Deutschland studieren. Um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern, möchte sie zunächst als Au-pair arbeiten. Das erfolgreiche Unternehmerehepaar Patricia und Kai Bunde bieten ihre eine Stelle an. Alles läuft gut und Alisa verliebt sich in den Straßenkünstler Jonas. Doch ein banaler Zwischenfall verändert plötzlich alles. Wie weit wird die hübsche Russin gehen, um ihren Job in Deutschland zu behalten?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen