Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 19: From Zero to Hero
23 Min.Ab 12
Die 16-jährige Melody ist verzweifelt. Täglich muss sie die Hänseleien und Demütigungen ihrer Mitschülerinnen ertragen - nur, weil ihre Eltern wenig Geld haben. Doch plötzlich scheint Melodys sehnlichster Wunsch Wirklichkeit zu werden; die Außenseiterin ist auf die Geburtstagsparty der wohlhabenden Fabienne eingeladen. Das Problem: Melody kann sich kein Geschenk für Fabienne leisten. Die Teenagerin trifft eine folgenreiche Entscheidung und wird vom Opfer zur Täterin ...
