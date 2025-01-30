Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 2Folge 25
Folge 25: Porsche oder Leben

23 Min.Ab 12

Paul Wahren will keine Kinder - seine Freundin Larissa Zertakova schon. Um sich über ihre Gefühle klar zu werden, möchte die 35-jährige Halbrussin eine Beziehungspause einlegen. Als sie noch am selben Tag ein paar Sachen aus der gemeinsamen Wohnung holen will, trifft Larissa der Schlag: Sie erwischt ihren Freund in flagranti mit seiner jüngeren Kollegin! Tief verletzt trennt sich Larissa von ihm. Doch wenig später liegt Pauls Leben in ihren Händen ...

