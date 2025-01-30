Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Im Lügennetz

SAT.1Staffel 3Folge 22
Im Lügennetz

Im LügennetzJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 22: Im Lügennetz

23 Min.Ab 12

Das Glück scheint perfekt: Speditionsfahrer Martin Krüger hat sich mit seiner Ehefrau Anja ein schickes Eigenheim gekauft, und die beiden erwarten ihr erstes Kind. Doch dann verliert der 35-Jährige seinen Job - und damit auch seine Skrupel. Als sein Kumpel Fabian ihm ein illegales, jedoch sehr lukratives Geschäft vorschlägt, sieht sich Martin unter Zugzwang. Doch für diesen schmutzigen Deal geht Martin fast wortwörtlich über Leichen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen