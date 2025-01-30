Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 7: Die Treuetesterin
23 Min.Ab 12
Um ihren Eltern aus finanzieller Not zu helfen, nimmt Salomé Müller einen Job als Treuetesterin an. Dabei ahnt sie nicht, dass der nächste Auftrag ihr Leben völlig durcheinanderwirbelt. Ihre Kundin: die durchtriebene Barbara Haller. Für sie soll die hübsche 26-Jährige den angeblich untreuen Max Haller verführen. Doch Salomé und Max verlieben sich auf den ersten Blick und Salomé hat die Wahl: Geld oder Liebe? Eine fiese Intrige hilft ihr bei ihrer Entscheidung ...
