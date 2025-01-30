Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 3Folge 5
22 Min.Ab 12

Lisa Brandt ist mit ihren Kräften völlig am Ende. Verzweifelt versucht die 34-Jährige Beruf und Privatleben unter einen Hut zu bekommen. Fast unmöglich, denn Lisa muss sich ganz allein um ihre demente Mutter kümmern. Noch dazu macht ihre Vorgesetzte Lisa ihr das Leben zur Hölle. Gisela Merck schikaniert die junge Verkäuferin, wo sie nur kann - Mitgefühl und Rücksicht: Fehlanzeige! Doch eines Tages wendet sich das Blatt. Plötzlich hat Lisa das Leben ihrer Chefin in der Hand.

SAT.1
