Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Geld oder Liebe

SAT.1Staffel 3Folge 4
Geld oder Liebe

Geld oder LiebeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 4: Geld oder Liebe

23 Min.Ab 12

Eigentlich ist Jasmin immer sehr gewissenhaft, doch dann passiert der Steuerfachgehilfin ein folgenschweres Missgeschick: Die 22-Jährige vergisst, die Bürotür ihrer Steuerkanzlei abzuschließen. Prompt wird dort eingebrochen. Die Schadenssumme: 200.000 Euro. Jasmin muss allein dafür aufkommen. Ihr Chef macht ihr ein Angebot: Der 39-Jährige will bezeugen, dass beide zusammen die Kanzlei verlassen und abgeschlossen haben. Doch als Gegenleistung für seine Lüge verlangt er Sex.

