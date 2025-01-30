Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Drogen in meinem Haus

SAT.1Staffel 3Folge 19
Folge 19: Drogen in meinem Haus

23 Min.Ab 12

Wahnvorstellungen, körperlicher Verfall, ausgefallene Zähne - das alles verursacht die aggressive Partydroge Crystal Meth. Als Arne Trumpf, alleinerziehender Vater der 17-jährigen Lara, Crystal Meth in der Schultasche seiner Tochter findet, verdächtigt er sofort Laras neuen Freund Benno. Und liegt damit goldrichtig. Was Arne nicht ahnt: auch er selbst steckt bis zum Hals in Bennos schmutzigen Drogengeschäften ...

SAT.1
