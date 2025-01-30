Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 8: Retter in Not
22 Min.Ab 12
Seit ihrer Scheidung läuft für Ulrike Deschamps nichts mehr nach Plan. In die Praxis der 35-jährigen Physiotherapeutin verirren sich kaum Patienten und Ex- Mann Pierre will mit der gemeinsamen Tochter Laura in seine Heimat Frankreich ziehen. Auf einen Schlag scheint sich das Blatt zu wenden: Ulrike bekommt urplötzlich den lang erhofften Großauftrag. Doch auf dem Weg dorthin schlichtet Ulrike eine Schlägerei - und muss für ihre Zivilcourage bitter büßen.
