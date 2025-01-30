Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ruin

SAT.1Staffel 3Folge 2
Ruin

RuinJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 2: Ruin

22 Min.Ab 12

Die Juweliersgattin Karla Franke führt ein unbeschwertes Leben an der Seite ihres Mannes Michael. Doch dann findet sie bergeweise Mahnungen im Büro ihres Mannes. Mit einem Schlag wird der 39-jährigen Hausfrau klar, dass der schöne Schein trügt. Wenig später wird Michael Franke überfallen. Die Täter stehlen Diamanten im Wert von 100.000 Euro. Karla Franke hat einen schrecklichen Verdacht und stellt ihren Mann zur Rede und erfährt sein dunkles Geheimnis ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen