Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Geburtstagsüberraschung

SAT.1Staffel 3Folge 13
Geburtstagsüberraschung

GeburtstagsüberraschungJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 13: Geburtstagsüberraschung

22 Min.Ab 12

So hat Anna Brennel sich ihren 38. Geburtstag nicht vorgestellt. Im Haus ihres Chefs, des verwitweten Wirtschaftsanwalts Dr. Anges, ertappt sie drei Einbrecher auf frischer Tat. Die jugendlichen Täter haben es nicht nur auf Wertgegenstände im Haus abgesehen, sondern Dr. Anges auch noch brutal niedergeschlagen. Für Anna steht fest: Sie meldet den Überfall sofort der Polizei. Doch dann stellt sich heraus, dass einer der Täter ihr eigener Sohn ist ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen