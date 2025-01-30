Meine Freundin ist tablettensüchtigJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 16: Meine Freundin ist tablettensüchtig
22 Min.Ab 12
Der 37-jährige Ben Böhm möchte endlich seine Freundin Liane heiraten. Doch die 32-Jährige verhält sich in letzter Zeit sehr seltsam. Ben macht sich Sorgen. Ein guter Freund des Paares äußert einen Verdacht: Er glaubt, dass Liane tablettensüchtig ist! Für Ben ein absurder Gedanke. Doch als er Liane beim Babysitten überraschen will, findet er den Verdacht bestätigt: Liane liegt benommen auf dem Sofa, neben ihr zwei kleine Kinder und eine leere Tablettenpackung Valium ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick