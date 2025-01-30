Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 6: Zartbittere Vergangenheit
23 Min.Ab 12
Die 33-jährige Konditorin Katie Lenz liebt ihr Leben. Ihr wohlhabender Verlobter Benno Staamann, Alleinerbe einer Confiserie-Kette, trägt sie auf Händen. Doch das Schicksal nimmt seinen Lauf, als Katie kurz vor ihrer Hochzeit ihre erste große Liebe wiedertrifft. Der attraktive Lebensmittelchemiker Oliver liebt das Abenteuer und reist um die Welt. Wie damals ist es Liebe auf den ersten Blick. Die pflichtbewusste und bodenständige Katie muss sich entscheiden ...
