Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 18: Traummaße
22 Min.Ab 12
Lange Beine, flacher Bauch, perfekter Po - für die 21-jährige Maja Posch scheint die Karriere als Top-Model zum Greifen nah. Doch bei einem Fotoshooting für Dessous wird sie unerwartet vom Auftraggeber abgelehnt. Der Grund: Majas Brüste sind zu klein. Majas Freund, der Modefotograf Sven Reichenbach, drängt die verunsicherte junge Frau zu einer Brustvergrößerung. Körbchengröße C soll Majas Schlüssel zum Model-Glück werden. Doch der Eingriff kostet Maja fast das Leben ...
