Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 33: Neid
23 Min.Ab 12
Nach 18 Jahren kehrt die erfolgreiche PR-Agentin Melissa Meisner zum ersten Mal in ihren Heimatort zurück. In einem Tagungshotel will die 37-Jährige mit einer wichtigen Präsentation die Karriereleiter noch weiter nach oben steigen. Doch die Schatten der Vergangenheit holen Melissa ein. Eine frühere Mitschülerin ist neidisch auf die erfolgreiche PR-Agentin und heckt einen teuflischen Plan aus, der das Leben beider Frauen dramatisch verändern wird.
