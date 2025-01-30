Mein erwachsener Stiefsohn begehrt michJetzt kostenlos streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 44: Mein erwachsener Stiefsohn begehrt mich
23 Min.Ab 12
Maria Krell (26) ist in ihrer Ehe nicht mehr glücklich. Ihr Mann Robert (46) lebt nur noch für seine IT-Firma. Von seiner schönen jungen Frau nimmt er kaum Notiz. Und auch Lukas, Roberts Sohn aus erster Ehe, fühlt sich von seinem Vater vernachlässigt. Bei dem jungen Abiturienten brechen alte Wunden auf. Schlimmer noch: Lukas verliebt sich Hals über Kopf in Maria. Ein Familiendrama nimmt seinen Lauf, dessen Ausgang nur Maria beeinflussen kann.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick