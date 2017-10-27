Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hartes Programm: Eine Steinwand für das Wohnzimmer

Kabel EinsStaffel 1Folge 10vom 27.10.2017
45 Min.Folge vom 27.10.2017Ab 12

Jessica und Ferit ziehen derzeit in ihre neue Wohnung, in der es aber noch so einiges zu renovieren gibt. Unter anderem befindet sich das Wohnzimmer noch fast im Rohbau, und genau dort findet auch das Projekt statt. Die beiden Barkeeper planen, eine Steinwand an einer Wandseite hochzuziehen, in die dann der Fernseher integriert wird. Zudem soll in den 36 Stunden auch noch Laminat gelegt werden. Ihr Know-how haben die beiden aus Internet-Videos ...

Kabel Eins
