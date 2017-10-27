Hartes Programm: Eine Steinwand für das WohnzimmerJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 10: Hartes Programm: Eine Steinwand für das Wohnzimmer
45 Min.Folge vom 27.10.2017Ab 12
Jessica und Ferit ziehen derzeit in ihre neue Wohnung, in der es aber noch so einiges zu renovieren gibt. Unter anderem befindet sich das Wohnzimmer noch fast im Rohbau, und genau dort findet auch das Projekt statt. Die beiden Barkeeper planen, eine Steinwand an einer Wandseite hochzuziehen, in die dann der Fernseher integriert wird. Zudem soll in den 36 Stunden auch noch Laminat gelegt werden. Ihr Know-how haben die beiden aus Internet-Videos ...
