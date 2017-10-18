Pärchen-Power im Schlafzimmer? Fehlanzeige: Der Mann baut, die Frau darf helfenJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 3: Pärchen-Power im Schlafzimmer? Fehlanzeige: Der Mann baut, die Frau darf helfen
44 Min.Folge vom 18.10.2017Ab 12
Wenn ein Schlafzimmer eine neue Ausstattung benötigt, dann die von Giorgio und Cinzia! Als die beiden in die Wohnung eingezogen sind, haben sie die meisten Möbel selber gebaut, um Geld zu sparen und ihren eigenen Stil in die Wohnung zu bringen. Nun ist es aber Zeit für ein neues Bett und einen Schrank, denn das Bett wird mittlerweile nur noch von einer Maisdose gestützt, und die Frau braucht dringend Platz für ihre Klamotten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick