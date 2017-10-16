Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 16.10.2017
Folge 1: Wellness-Oase im Garten: Eine große Terrasse mit Outdoor-Pool muss her

45 Min.Folge vom 16.10.2017Ab 12

Katja und Thilo haben sich ganz schön viel vorgenommen. Sie wollen sich den Traum einer Wellnessterrasse erfüllen. Dazu erweitern sie ihre alte Terrasse und bauen an die neue einen Pool an. Zusätzlich soll natürlich alles mit gemütlichen Sitzmöbeln und Pflanzen dekoriert werden. Aber erstmal müssen die beiden ein großes Loch für den Pool ausheben und die Umsetzung der erhöhten Terrassenkonstruktion nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch.

