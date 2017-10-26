Ein Wohnzimmer aus Euro-PalettenJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 9: Ein Wohnzimmer aus Euro-Paletten
44 Min.Folge vom 26.10.2017Ab 12
Sideboard, Tisch, Lampe - alles paletti bei Annika und Christopher! Die beiden sind vom Europaletten-Look so begeistert, dass sie fast ihr ganzes Wohnzimmer aus Paletten bauen. Die beiden sind sich sicher, dass sie das locker schaffen. Aber wie so oft steckt der Teufel auch hier im Detail - und am Ende wird der Ton zwischen dem sonst harmonischen Paar etwas ruppiger. Kommen sie trotzdem ins Ziel?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick