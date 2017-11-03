Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Exotische Shabby-Chic-Küche: Glitzerfliesen und indische Erinnerungsstücke

Kabel EinsStaffel 1Folge 13vom 03.11.2017
Folge 13: Exotische Shabby-Chic-Küche: Glitzerfliesen und indische Erinnerungsstücke

45 Min.Folge vom 03.11.2017Ab 12

Glitzerfliesen und dazu Möbel im Shabby-Chic? Genau das wollen Marta und Walter in ihrer Küche umsetzen. Die zwei Weltenbummler kennen sich schon sehr lange und sind ein super Team. In ihrer Wohnung findet man alle möglichen Erinnerungen an ihre Reisen, vor allem aus der Indienzeit. Nur die Küche hat noch keinen eigenen Stil bisher. Das soll sich nun ändern.

