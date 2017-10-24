Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 24.10.2017
44 Min.Folge vom 24.10.2017Ab 12

Antonio und Lina möchten ein Kellerzimmer, das noch weitgehend im Rohbauzustand ist, in eine "Chill-Area" für ihre Töchter umbauen. Antonio baut Türen und Fenster ein, verkoffert Rohre und verputzt Decke und Wände. Lina unterstützt ihn - aber eher mit guten Ratschlägen. Entsprechend explosiv ist die Stimmung im Keller der Deutsch-Italiener. Dazu kommt noch Tochter Valeria, die mächtig Druck macht, damit ihre Eltern bei "Schrauben, Sägen, Siegen" gewinnen.

