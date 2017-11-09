Vom Chaos zum Traumkeller: Anke und Carsten bauen einen Fitness- und SpielraumJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 17: Vom Chaos zum Traumkeller: Anke und Carsten bauen einen Fitness- und Spielraum
45 Min.Folge vom 09.11.2017Ab 12
Heute geht es zu Anke und Carsten. Die Eheleute möchten ihren Keller zu einem Hobbykeller ausbauen. Dabei haben sie sich eine Mischung aus Fitnessraum und Kinderspielzimmer vorgestellt. Ob das gegensätzliche Paar diese Herausforderung meistert?
