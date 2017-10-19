Aus dem Schuppen soll ein Spielzimmer für die Kinder werdenJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 4: Aus dem Schuppen soll ein Spielzimmer für die Kinder werden
45 Min.Folge vom 19.10.2017Ab 12
Tamara und Michael wollen für ihre Kinder einen Ort zum Spielen, Toben und Ausruhen bauen. In der alten Gartenhütte war bis jetzt zu wenig Platz und zu viel Gerümpel. Jetzt soll aufgeräumt werden. Die beiden wollen die Gartenhütte in eine Ober- und Unterhälfte aufteilen. Der obere Bereich ist als Schlafbereich für die Kinder angedacht. Unten bauen die beiden einen gemütlichen Sitzbereich, und die bereits vorhandene Küche soll angeschlossen werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick