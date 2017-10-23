Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Gartenprojekt: Überdachte Terrasse mit Sichtschutz

Kabel EinsStaffel 1Folge 6vom 23.10.2017
Gartenprojekt: Überdachte Terrasse mit Sichtschutz

Gartenprojekt: Überdachte Terrasse mit SichtschutzJetzt kostenlos streamen

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 6: Gartenprojekt: Überdachte Terrasse mit Sichtschutz

45 Min.Folge vom 23.10.2017Ab 12

Fünf Tage, fünf Paare und 5.000 Euro Preisgeld. In "Schrauben, sägen, siegen" treten pro Woche fünf Paare im Heimwerker-Wettkampf gegeneinander an. Das Ehepaar Cornelia und Andrä möchte eine Holzterrasse samt Überdachung vor sein Haus bauen, Gabionen als Sitzschutz aufstellen und mit rund zwei Tonnen Steinen befüllen. Zudem sollen noch Treppenstufen zur Terrassentür gebaut und zum Schluss alles dekoriert werden. Währenddessen beginnt es in der Eifel jedoch heftig zu regnen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Kabel Eins
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Alle 4 Staffeln und Folgen