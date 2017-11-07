Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 15vom 07.11.2017
44 Min.Folge vom 07.11.2017Ab 12

Sandra und Oliver sind seit 26 Jahren ein Paar. Heute wollen sie in ihrem Wochenendhaus am Heidesee eine neue Terrasse inklusive Vordach bauen.

