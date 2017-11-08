Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 16vom 08.11.2017
44 Min.Folge vom 08.11.2017Ab 12

Mike und Josephine möchten mehr Platz für ihre Tochter schaffen, weshalb sie von ihrem Schlafzimmer ins Wohnzimmer ziehen. Um dort nicht auf der Couch schlafen zu müssen, wollen sie heute ein Hochbett in den Raum integrieren.

