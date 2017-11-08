Platzmangel ade: Eltern verwandeln Wohnzimmer in Schlafparadies mit HochbettJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 16: Platzmangel ade: Eltern verwandeln Wohnzimmer in Schlafparadies mit Hochbett
44 Min.Folge vom 08.11.2017Ab 12
Mike und Josephine möchten mehr Platz für ihre Tochter schaffen, weshalb sie von ihrem Schlafzimmer ins Wohnzimmer ziehen. Um dort nicht auf der Couch schlafen zu müssen, wollen sie heute ein Hochbett in den Raum integrieren.
