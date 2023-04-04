Schudel's Food Stories - Fisch-CarpaccioJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 10: Schudel's Food Stories - Fisch-Carpaccio
11 Min.Folge vom 04.04.2023
Ein Duo von geräuchertem Lachs und einer frischen Lachsforelle landet heute bei René auf dem Teller. Gerade bei frischem Fisch ist ein Carpaccio eine wunderbare Sache. Mitten auf der See bereitet Schudel dieses herrliche Gericht zu und verleiht ihm mit dem Bunsenbrenner kurzerhand etwas Extra-Aroma.
