Schudel's Food Stories - Fisch-Carpaccio

ProSieben
Staffel 3
Folge 10
vom 04.04.2023
Folge 10: Schudel's Food Stories - Fisch-Carpaccio

11 Min.Folge vom 04.04.2023

Ein Duo von geräuchertem Lachs und einer frischen Lachsforelle landet heute bei René auf dem Teller. Gerade bei frischem Fisch ist ein Carpaccio eine wunderbare Sache. Mitten auf der See bereitet Schudel dieses herrliche Gericht zu und verleiht ihm mit dem Bunsenbrenner kurzerhand etwas Extra-Aroma.

ProSieben
