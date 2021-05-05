Schudel's Food Stories - Lauch-Speck-Ravioli Jetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 4: Schudel's Food Stories - Lauch-Speck-Ravioli
11 Min.Folge vom 05.05.2021
Lauch ist ein Allerweltsgewächs und lässt sich erst noch das ganze Jahr ernten! Das äußert geschmackvolle Grün galt früher sogar als Heilpflanze. Beim Gemüsebauern Wyssa ist Hochbetrieb und René sitzt mitten im Lauch und verpackt das wunderbare Gemüse zu einem Lauch-Speck-Ravioli. Denn man weiß: Lauch und Speck gilt als besonders herzhaft.
