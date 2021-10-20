Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories - Wanderteller

ProSiebenStaffel 3Folge 9vom 20.10.2021
Schudel's Food Stories - Wanderteller

Schudel's Food Stories

Folge 9: Schudel's Food Stories - Wanderteller

11 Min.Folge vom 20.10.2021

Ein Tag in den Bergen tut gut und macht den Kopf wieder frei. Die Schynige Platte in den Berner Alpen ist nicht nur Ausgangspunkt für viele Wanderungen, sondern auch ein perfektes Plätzchen zum Kochen. In der Bergwiese setzt René einen Topf Wasser auf und macht frische Spätzle - direkt aus dem Rucksack versteht sich. Mit Birnen und Rehschnitzel entsteht vor einer traumhaften Kulisse ein "Zvieri-Plättli".

