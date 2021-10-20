Schudel's Food Stories - WandertellerJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 9: Schudel's Food Stories - Wanderteller
11 Min.Folge vom 20.10.2021
Ein Tag in den Bergen tut gut und macht den Kopf wieder frei. Die Schynige Platte in den Berner Alpen ist nicht nur Ausgangspunkt für viele Wanderungen, sondern auch ein perfektes Plätzchen zum Kochen. In der Bergwiese setzt René einen Topf Wasser auf und macht frische Spätzle - direkt aus dem Rucksack versteht sich. Mit Birnen und Rehschnitzel entsteht vor einer traumhaften Kulisse ein "Zvieri-Plättli".
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick