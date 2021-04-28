Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 3vom 28.04.2021
Fisch und Kohl passen gut zusammen! Noch besser, wenn der Fisch am offenen Feuer zubereitet wird - so entsteht ein ultimatives Aroma. Mit einer Feuerschale und Sand kreiert Schudel am Thunersee ein Rezept, das sich auf jeder Seeterrasse gut macht: Felchen am Spieß mit einem Rosenkohl-Salat und einer Peterli-Rotwein-Vinaigrette.

