Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories - Bergkäse-Suppe

ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 21.04.2021
Schudel's Food Stories - Bergkäse-Suppe

Schudel's Food Stories - Bergkäse-Suppe Jetzt kostenlos streamen

Schudel's Food Stories

Folge 2: Schudel's Food Stories - Bergkäse-Suppe

11 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 12

Wenn auf dem Hasliberg die letzten Skifahrer talwärts fahren, beginnt die Nachtschicht für die Pistenfahrzeuge. Mit Stirnlampe und einer Handvoll Zutaten setzt René eine würzige Suppe mit Alpkäse auf - direkt am Pistenrand auf dem Ratrac. Eine willkommene Stärkung für die Mannschaft, welche noch bis spät in die Nacht für eine top präparierte Piste unterwegs ist.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Schudel's Food Stories
ProSieben
Schudel's Food Stories

Schudel's Food Stories

Alle 6 Staffeln und Folgen