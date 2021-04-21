Schudel's Food Stories - Bergkäse-Suppe Jetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 2: Schudel's Food Stories - Bergkäse-Suppe
11 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 12
Wenn auf dem Hasliberg die letzten Skifahrer talwärts fahren, beginnt die Nachtschicht für die Pistenfahrzeuge. Mit Stirnlampe und einer Handvoll Zutaten setzt René eine würzige Suppe mit Alpkäse auf - direkt am Pistenrand auf dem Ratrac. Eine willkommene Stärkung für die Mannschaft, welche noch bis spät in die Nacht für eine top präparierte Piste unterwegs ist.
