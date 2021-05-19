Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schudel's Food Stories - Green Couscous

ProSiebenStaffel 3Folge 6vom 19.05.2021
11 Min.Folge vom 19.05.2021

Bei einem Streifzug mit Stefan Wiesner im Moor bei Escholzmatt entdeckt René einen Haufen neuer Aromen. Der Hexer aus dem Entlebuch ist für seine alchemistische Naturküche bekannt - und das nicht ohne Grund. Die beiden durchkämmen die Moorlandschaft und suchen wilde Kräuter für Renés "Green Couscous".

