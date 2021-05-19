Schudel's Food Stories - Green CouscousJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 6: Schudel's Food Stories - Green Couscous
11 Min.Folge vom 19.05.2021
Bei einem Streifzug mit Stefan Wiesner im Moor bei Escholzmatt entdeckt René einen Haufen neuer Aromen. Der Hexer aus dem Entlebuch ist für seine alchemistische Naturküche bekannt - und das nicht ohne Grund. Die beiden durchkämmen die Moorlandschaft und suchen wilde Kräuter für Renés "Green Couscous".
