Schudel's Food Stories - Gartengemüse Jetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 7: Schudel's Food Stories - Gartengemüse
11 Min.Folge vom 09.10.2022
Ein Bauerngarten wie zu Großmutters Zeiten ist wieder zum Trend geworden, der René besonders gut gefällt, denn eine große Grünanlage wie früher ist ein Schlaraffenland für jeden Koch. Schudel verwendet für sein Rezept Rote Bete und Karotten und räuchert Rotkraut direkt am offenen Feuer.
