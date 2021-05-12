Schudel's Food Stories - ÖpfelchüechliJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 5: Schudel's Food Stories - Öpfelchüechli
11 Min.Folge vom 12.05.2021
René durchstöbert alte Kochbücher, denn Rezepte aus vergangener Zeit haben dieses ganz besondere Flair. Viele von ihnen sind längst in Vergessenheit geraten. Wer kennt ihn nicht, den Duft aus Großmutters Küche: Mit Apfel, Zimt und Zucker backt er ein klassisches Öpfelchüechli mit tollen Extras - natürlich im Retro-Look.
