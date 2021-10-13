Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 8vom 13.10.2021
11 Min.Folge vom 13.10.2021

Ein Pizzaofen bedingt nicht immer einer großen Anschaffung. René werkelt im Kieshaufen mit paar Schamottsteinen und zaubert erstaunlich schnell einen provisorischen Ofen herbei, der einem großen in nichts nachsteht. Dort lässt er ein Focaccia-Brot aufbacken und serviert es mit einem lauwarmen Tomaten-Burrata-Salat, der unverschämt gut duftet.

