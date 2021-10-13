Schudel's Food Stories - Focaccia Extra Jetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 8: Schudel's Food Stories - Focaccia Extra
11 Min.Folge vom 13.10.2021
Ein Pizzaofen bedingt nicht immer einer großen Anschaffung. René werkelt im Kieshaufen mit paar Schamottsteinen und zaubert erstaunlich schnell einen provisorischen Ofen herbei, der einem großen in nichts nachsteht. Dort lässt er ein Focaccia-Brot aufbacken und serviert es mit einem lauwarmen Tomaten-Burrata-Salat, der unverschämt gut duftet.
