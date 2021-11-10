Schudel's Food Stories - Berner WeidesöiliJetzt kostenlos streamen
Schudel's Food Stories
Folge 12: Schudel's Food Stories - Berner Weidesöili
11 Min.Folge vom 10.11.2021
In der Metzgerei Onkel Urs im Weissenbühl-Quartier in Bern findet René, was er sucht: ein ganzes Schulterstück vom Weidesöili. Die Metzgerei im Hofladen von vier Freunden wurde erst kürzlich eröffnet und Schudel ist angetan vom ehrlichen Konzept. Das Nose-to-Tail-Prinzip wird hier gelebt. Auf dem Feld ummantelt René das Stück mit viel Salz und schmort es für mehrere Stunden am offenen Feuer.
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