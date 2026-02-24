Neustart Rente - Wie das Geld im Alter reichtJetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 24.02.2026: Neustart Rente - Wie das Geld im Alter reicht
46 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Teures Leben, kleine Rente: Rund 3,5 Millionen Menschen über 65 Jahre kommen finanziell nur noch schwer über die Runden und gelten in Deutschland als armutsgefährdet - ein neuer Rekord. Immer häufiger kehren Senioren deshalb ihrer Heimat den Rücken. Eines der beliebtesten Ziele als Domizil im Alter ist Bulgarien. Dort sind die Lebenshaltungskosten knapp 50 Prozent niedriger als in Deutschland. Die Spiegel TV Reportage begleitet Silver-Ager bei ihrem Neustart.