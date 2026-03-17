Stress auf Streife. Polizei unter Druck?Jetzt kostenlos streamen
SPIEGEL TV - Reportage
Folge vom 17.03.2026: Stress auf Streife. Polizei unter Druck?
43 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Sie sind Tag und Nacht im Einsatz: Polizisten erleben im Dienstalltag Geschichten, die oft zur großen Belastung werden. Die Nerven liegen dabei nicht selten blank. Besonders herausfordernd sind die Momente, in denen die Beamten selbst zur Zielscheibe werden. Beleidigungen, Drohungen und Angriffe gehören zu ihrem Beruf dazu. Doch trotz aller Belastungen gehen die Polizisten täglich ihrer Dienstpflicht nach - für die Sicherheit aller.