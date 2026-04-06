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SPIEGEL TV - Reportage

Penny Reeperbahn - Was ist schon verrückt?

SAT.1Folge vom 06.04.2026
Penny Reeperbahn - Was ist schon verrückt?

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SPIEGEL TV - Reportage

Folge vom 06.04.2026: Penny Reeperbahn - Was ist schon verrückt?

46 Min.Folge vom 06.04.2026Ab 12

Auf der Hamburger Reeperbahn spinnt man Seemannsgarn gerne im Penny Markt. In dem bekanntesten Lebensmittelgeschäft Deutschlands werden die unglaublichsten Kiez-Märchen wahr. Penny Markt-Stammgast Michael kauft im Discounter nur Nahrungsmittel, die er nicht in Mülleimern findet. Der Künstler ernährt sich von Abfall und kleidet sich auch damit ein. Der Upcykler ist einer der skurrilsten Figuren der Hansestadt.

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