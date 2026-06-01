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The Closer

Der dritte Mann

Staffel 2Folge 1vom 01.06.2026
Der dritte Mann

Der dritte MannJetzt kostenlos streamen

The Closer

Folge 1: Der dritte Mann

46 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

In einer Lagerhalle werden zwei Leichen gefunden. Der eine war ein Drogendealer, der andere der Polizist Tim Martin, der gegen ihn ermittelt hatte. Brenda übernimmt den Fall mit ihrem Team und schließt bald aus, dass sich die beiden Männer gegenseitig erschossen haben. Dass sie sich Martins Hintergrund genauer anschaut und in den eigenen Reihen ermittelt, sorgt nicht gerade für Begeisterung auf dem Revier.

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